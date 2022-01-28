خبير قانوني: الهجمات على السفارات والمطارات قد تعرض العراق لعقوبات دولية

شفق نيوز/ أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الجمعة، أن الهجمات على السفارات والمطارات قد تعرض العراق لعقوبات دولية.

وقال التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على النطاق الداخلي فإن ضرب المطارات يعتبر عمل إرهابي دولي يعاقب عليه قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وفق المادة 4 منه وتعاقب بالإعدام على هذه الجرائم وهنا على الأجهزة الأمنية مطاردة الفاعلين".

واضاف، "على الصعيد الدولي فإن هذا العمل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة 1949 واتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944 والتي اعتبرت الطائرات جزءا من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي يعتبر الاعتداء على هذه الطائرات هو اعتداء على تلك الدولة صاحبة الطائرة ويعرض الدولة التي بها الطائرة إلى عقوبات دولية كونه تهديد للسلم والأمن الدوليين وفق المواد 38 و 102 من ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت التميمي الى أن "العراق بإمكانه طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقية 2008 المادة 27 منها لكشف هولاء المجرمين".

وتابع ان "استمرار هذه الجرائم على السفارات والمطارات هو تهديد للسلم والأمن الدوليين قد يعرض العراق وفق ما ذكرناه إلى العقوبات الدولية والمطارات والسفارات واجهة الدولة واجبة الحماية الحتمية".

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن "عصابات اللادولة الإرهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد".

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ "سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".