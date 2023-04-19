خبر سار للمتقاعدين والمشمولين بالضمان الاجتماعي بعد العيد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الأربعاء، اتفاقاً سياسياً على تمرير قانون التقاعد والضمان الاجتماعي داخل قبة البرلمان بعد عيد الفطر.

وقال عضو اللجنة جاسم العلوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية انتهت من وضع الصيغة الأخيرة وأكملت جميع الاجراءات والتعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي".

وأضاف ان "اللجنة ستقدم بعد عيد الفطر طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لادراج قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للتصويت في جدول أعمال الجلسات القادمة".

وتابع العلوي ان "الكتل السياسية جميعها متفقة على إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد عطلة العيد وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".