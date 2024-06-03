خبران من الموازنة.. أحدهما "مُفرح" والآخر "غير سار"

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الإثنين، عن خبرين أحدهما "مُفرح" والآخر "غير سار" ضمن جداول موازنة 2024.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "جداول الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب في جلسة اليوم لا تتضمن أي تعيينات أو درجات وظيفية بصفة عقود او على الملاك الدائم".

وأوضح أنه "حسب جداول الموازنة يمكن للموظف اجراء تنسيب او النقل من دائرة إلى اخرى وكذلك من وزارة إلى اخرى بعد أخذ موافقة الجهة التي يعمل بها والجهة المنقول لها حسب الدرجة والتخصيص المالي".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على جداول موازنة العام الحالي 2024.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في مؤتمر صحفي عقده اعضاؤها عقب تصويت البرلمان على جداول موازنة 2024، أنه "تم تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم".

وأشارت الى "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين"، معلنة "تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

وأكدت اللجنة المالية، "زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة"، مشيرة الى "زيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان".

ولفتت إلى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير".