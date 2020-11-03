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خامنئي يعوّل على فئتين لمنع تغلغل أمريكا في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-11-03T14:11:44+0000
خامنئي يعوّل على فئتين لمنع تغلغل أمريكا في العراق

شفق نيوز/ قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء ان "الشباب والمؤمنين" في العراق سيمنعون الولايات المتحدة الاميركية من "التغلغل في بلدهم بحجة الجماعات التكفيرية".

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات التي نشرها المرشد على صفحته بتويتر بالتزامن مع توجه الاميركيين الى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال خامنئي "الأمريكيّون هم من اقترفوا الذّنب الأساسيّ في قضيّة الجماعات التكفيريّة في هذه المنطقة، والسعوديّون كانوا أتباعاً لهم، ولذلك ساعدوا وساندوا هذه الجماعات. الإثمُ الآخر للأمريكيّين هو اجتياح بعض البلدان الإسلاميّة كسوريا وأفغانستان بحجّة وجود هذه الجماعات فيها."

واضاف "الأمريكيّون خطّطوا ويخطّطون لاجتياح بلدان أخرى كالعراق، لكنّ الشباب والمؤمنين العراقيّين، إن شاء الله، وبما لديهم من حميّة وتعصّب تجاه الحقّ، لن يسمحوا بأن يتمكّن الأمريكيّون من التغلغل في بلدهم بحجّة الجماعات التكفيريّة".

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