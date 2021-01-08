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خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" بالعراق: العدو سيعيد النظر بحساباته وقراراته

Category: سیاسة

Date: 2021-01-08T08:13:09+0000
خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" بالعراق: العدو سيعيد النظر بحساباته وقراراته

شفق نيوز/ قال المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الجمعة إن القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار غربي العراق العام الماضي سيجعل "العدو" يُعيد النظر بحساباته وقراراته في حال ما إذا أراد مهاجمة ايران.

 وقال خامنئي في كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978، إن "إيران لديها وظائف والتزمات في تقوية حلفائها، ووجودنا في المنطقة يعني تعزيز قوة اصدقائنا بحيث لا نقوم بشيء يضعف القوى الوفية لبلدنا".

واردف قائلا ان "تواجدنا يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، و موضوع داعش في العراق وسوريا وامثال ذلك ازيلت بنفوذ إيران في المنطقة"، مشددا على انه "تواجد ايران امر قطعي ويجب ان يستمر في المنطقة".

وتابع خامنئي بالقول ان "صواريخنا عندما تتمكن من قصفت قاعدة عين الاسد في العراق فإن العدو سيعيد النظر في حساباته وقراراته قبل القيام بأي حركة ويأخذ بالاعتبار قدراتنا الدفاعية، و نحن ملزمون بالدفاع عن بلدنا وهذا واجبنا".

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