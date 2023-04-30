خامنئي يبلغ الرئيس العراقي اعتراضه على وجود "حتى أمريكي واحد" في العراق

شفق نيوز/ نقلت وكالة "رويترز" الاخبارية عن المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي قوله خلال استقبال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد امس السبت إن وجود جندي امريكي واحد في العراق يعتبر شيئا كثيرا.

ولم يرد هذا التصريح في البيان الذي وزعته رئاسة الجمهورية العراقية حول زيارة الرئيس العراقي ولقائه مع خامنئي. كما لم يرد أيضا قول الزعيم الايراني ان الولايات المتحدة ليست صديقا يمكن الاعتماد عليه وانه ينبغي ألا يسمح العراق بوجود أي قوات امريكية على اراضيها.

لكن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن خامنئي قوله "الأمريكيون ليسوا أصدقاء للعراق. الأمريكيون ليسوا اصدقاء لأحد وهم حتى ليسوا مخلصين لاصدقائهم الأوروبيين".

وتابع خامنئي قوله للرئيس العراقي ان "وجود حتى أمريكي واحد في العراق يعتبر شيئا كثيرا".

ولفتت الوكالة إلى أن هناك نحو 2500 جندي امريكي في العراق يساهمون في تقديم المشورة والدعم للقوات العراقية في إطار محاربة تنظيم داعش.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رشيد وخامنئي استعرضا علاقات الصداقة الراسخة والقائمة بين العراق وإيران، حيث أكد الرئيس العراقي أهمية تعزيزها وتقويتها وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

ولفتت "رويترز" إلى أن الرئيس العراقي لم تصدر عنه اشارة الى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.