خامنئي للسوداني: على مخبر مسؤولية كبيرة وسيواصل التعاون مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أكد المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن نائب الرئيس الايراني والمكلف بإدارة شؤون البلاد محمد مخبر سيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله السوداني الذي وصل الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس ابراهيم رئيسي ورفاقه، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وقال خامنئي، "لقد فقدنا شخصية متميزة، لقد كان السيد الرئيس أخا طيبا للغاية ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجديا".

واضاف، "وفق الدستور تقع على محمد مخبر مسؤولية كبيرة وسيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية".

من جانبه قال، السوداني، إن "العراق لم يرَ سوى الصدق والاخلاص والطهر والعمل والخدمة من الرئيس الايراني الراحل".

وقال أيضا، إن "صورة الحشود التي شاهدناها على التلفزيون اليوم هي رسالة واضحة تدل على عمق وقوة العلاقة بين الشعب والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية رغم كل الضعوط والعقوبات".

وأضاف، أن "الرسالة الأخرى لوجود الملايين من الناس في مراسم التشييع هي أننا يجب أن نخدم هذا الشعب وهذه الجنازة الرائعة هي نتيجة هذه الخدمة وهذا الدرس يجب أن يكون موضوعنا الرئيسي في العراق".