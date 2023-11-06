السوداني لخامنئي: العراق يبذل قصارى جهده لتنسيق المواقف والحدّ من العدوان على غزة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، يوم الإثنين، أن العراق يبذل قصارى جهده لتنسيق المواقف والتحرّك للحدّ من العدوان المستمرّ على غزة.

وتركز اللقاء بين السوداني وخامنئي بحسب بيان لمكتب الاول ورد لوكالة شفق نيوز، على "الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، وعمليات القتل والمجازر التي تُرتكب يومياً بحقّ الفلسطينيين، وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "العراق يبذل قصارى جهده بالتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ من أجل تنسيق المواقف والتحرّك للحدّ من العدوان المستمرّ ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك من أجل السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى موقف المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤولياته، وتهاونه في إيقاف الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسري وسياسة التجويع ضد الفلسطينيين".

كما أشار إلى "تنامي خطى التعاون بين البلدين تجاه عدد من الملفات التي من شأنها أن تسهم في استقرار البلدين، وتحقّق مصالح شعبيهما".

من جانبه، أكد خامنئي "ضرورة مواصلة الجهود؛ من أجل إيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل من أجل إيصال المساعدات إلى غزّة، مشيراً إلى دور العراق وقدرته، بوصفه دولة محورية، على إنهاء ما يحدث في غزة، وخلق خط جديد في العالم العربي والعالم الإسلامي".