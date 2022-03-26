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خالد سلطان هاشم عن عدم مشاركته بجلسة السبت: لم أتلقَ دعوة للإنضمام إلى تحالف مُعلن

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T22:33:21+0000
خالد سلطان هاشم عن عدم مشاركته بجلسة السبت: لم أتلقَ دعوة للإنضمام إلى تحالف مُعلن

شفق نيوز/ أصدر المكتب الإعلامي للنائب خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين توضيحاً بعد جدل بشأن عدم مشاركته بجلسة انتخاب الرئيس العراقي، والتي فشلت بتحقيق النصاب المطلوب، لتتأجل إلى يوم الأربعاء المقبل.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كثرت الأقاويل حول موقف النائب خالد سلطان هاشم أحمد الطائي من عدم حضوره جلسة مجلس النواب العراقي ليوم السبت، حيث استغلت بعض الجهات هذا الموقف لغايات في نفسها، مروجة لهذا الموقف إنحيازاً لجهة ضد أخرى، وهذا محض إفتراء، لأن موقفنا الوطني واضح ومعلن بشكل صريح".

وأضاف، "الا أن عدم توجيه دعوة رسمية لنا للإنضمام إلى تحالف مُعلن مع وجود هكذا دعوات لنواب ضمن كتل مكونة من شخص واحد أو نواب مستقلين يجعل من موقفنا، وقفة اقتدار وصمود لمن أراد تهميشنا كمشروع وطني أو كنائب يحمل إرثاً وطنياً معلوماً للقاصي والداني".

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