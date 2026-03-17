خاص - عين على العراق.. ترمب يدرس خيارات عديدة

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب يمتلك جميع الخيارات في أي وقت، وذلك تعليقاً على التصعيد الأخير واستهداف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة شفق نيوز، إن عملية "الغضب الملحمي" مستمرة دون توقف، مؤكداً أن الضربات الأميركية ألحقت خسائر كبيرة بإيران.

وأشار إلى أن هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية انخفضت بنسبة 95%، فيما تراجعت الهجمات بالصواريخ الباليستية بنسبة 90%، مضيفاً أن القدرات البحرية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، على حد وصفه، وأن الجماعات الحليفة لطهران "لم تعد تشكل تهديداً يُذكر".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق والمنطقة تصعيداً أمنياً لافتاً، عقب هجوم استهدف السفارة الأميركية في بغداد باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، في واحدة من أعنف الهجمات منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران.