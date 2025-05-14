خاص- قاآني طلب من بغداد إدراج "رغبات إيران" على أجندة القمة العربية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قأآني، إلى بغداد حملت ملفات عدة، أبرزها رغبة بلاده بالدعم العربي لرفع الحصار عنها، وتضمين طلباتها بالأجندة الرسمية للقمة العربية التي ستعقد بعد أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من أهم الملفات التي ناقشها قاآني مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، هو ملف الأمن الحدودي المشترك بين البلدين، وتحديدا ألية تطبيق بنود الاتفاق الامني المبرم بين بغداد وطهران عام 2023".

وأضاف المصدر، أن "قاآني سيناقش مع بغداد المفاوضات الإيرانية – الأمريكية، كما سيعقد لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي، قد تكون منفردة لإحاطتهم، بكل التفاصيل والمعلومات التي تخص مسار المفاوضات بين بلاده وأمريكا، بالإضافة إلى معلومات أخرى تخص تلك الاتفاقات وأثرها على أمن واستقرار المنطقة".

وتابع أن "إيران ترغب بدعم عربي لقضية رفع الحصار والذهاب الى اتفاق نووي بشكل أسرع، وإيجاد ضمانات حقيقة من الولايات المتحدة لثبات الاتفاقية، لاسيما وأن هناك اجماعاً عربياً لإنهاء ملف البرنامج النووي الإيراني، خاصة وأن الدول العربية لا ترغب بأي توتر بالمنطقة".

وأكد أن "إيران اقترحت تضمين رغباتها ضمن الأجندة الرسمية لأعمال قمة بغداد"، مشيرا إلى أن "ايران تسعى لتفعيل شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع العراق، وأن زيارة قاآني إلى بغداد هي جزء من الحراك الإيراني لإيصال تلك الرسائل للولايات المتحدة للتأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين".

ووصل قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري إسماعيل قاآني الى بغداد، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية، وقد التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحسب البيان الرسمي، فإن الطرفين بحثا سبل تطوير العلاقات العراقية - الإيرانية، والجهود المشتركة لتأمين الحدود ومراحل تنفيذ بنود الإتفاق الأمني بين البلدين، إلى جانب التشديد على أهمية نجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، وإلتزام الجميع بالحوار والتهدئة للوصول إلى الإستقرار المستدام في المنطقة.

ومن المقرر ان يستضيف العراق، القمة العربية بنسختها الحالية يوم السبت المقبل بحضور دبلوماسي من الوفود العربية.

واتفق رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على توحيد الخطاب السياسي تجاه القمة العربية بشكل إيجابي، مؤكدين على دعم القضية الفلسطينية وغزة.