خاص.. واشنطن تنهي الجدل حول أسباب زيارة بترايوس للعراق

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن ديفيد بترايوس لا يشغل أي منصب رسمي ضمن البعثة الأميركية في العراق، وذلك في تعليق على الجدل المثار بشأن زيارته إلى بغداد بعد الحديث عن تكليفه بمهام خاصة أو مبعوثاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة شفق نيوز إن "ديفيد بترايوس مواطن عادي ولا يشغل أي منصب رسمي في البعثة الأميركية في العراق".

وأجرى المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس، زيارة للعاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة الماضي، عقد خلالها لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين العراقيين، من دون الكشف عن طبيعة الزيارة أو الصفة التي يحملها في مهمته بالعراق.

وتناولت تقارير صحفية أن زيارة الجنرال، الذي تولى مهام عديدة في الجيش الأميركي إبان احتلال العراق، جاءت بالتزامن مع ما وصفته "ضغوط أميركية" على الحكومة بملف الفصائل المسلحة الحليفة لإيران.