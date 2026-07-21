خاص.. واشنطن تندد بقصف أربيل والسليمانية وتصفه بانتهاك صارخ لسيادة العراق

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أدانت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الهجمات الإيرانية المتكررة على أربيل والسليمانية في إقليم كوردستان العراق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة شفق نيوز إن واشنطن تعتبر هذه "الهجمات تمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة العراق".

وتأتي الإدانة فيما لا تزال أربيل تشهد هجمات واعتراضات جوية متلاحقة، إذ دوّت انفجارات في سماء المدينة مساء الثلاثاء ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة قرب القنصلية الأميركية، ما دفع مطار أربيل إلى تعليق الرحلات مؤقتاً قبل استئنافها، من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار.

وكان صاروخ قد أصاب، الاثنين، مقراً تابعاً لحزب "كومله" الكوردي الإيراني المعارض في أربيل، بعد يوم من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مخيماً لحزب الحرية الكوردستاني الإيراني قرب دارشكران غربي المحافظة، وأسفر عن إصابة ثمانية من عناصره.

وفي السليمانية، قُتل تسعة من عناصر حزب "كومله"، الجمعة، في ضربات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع للحزب قرب منطقة زركويز، فيما قال الحزب إن مواقعه في إقليم كوردستان تعرضت لأكثر من 40 هجوماً بأكثر من 100 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال 39 يوماً.

وتستهدف الهجمات الإيرانية بصورة متكررة مقار ومخيمات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة المنتشرة في أربيل والسليمانية، بالتوازي مع هجمات على مواقع تضم قوات ومصالح أميركية، منذ اتساع المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.