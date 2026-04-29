خاص.. واشنطن ترهن تقدم العلاقة مع بغداد بـ"تفكيك الفصائل"

شفق نيوز- ​واشنطن

مصطفى هاشم

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، أن تفكيك الفصائل العراقية، يمثل "ركيزة أساسية" لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.

وقال المتحدث لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة الأمريكية كانت واضحة تماماً في رؤيتها لما هو مطلوب لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد".

وأضاف أن "تفكيك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق يمثل ركيزة أساسية لمسار تقوية العلاقة"، مبينا: نحن نواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في تطلعاته نحو الأهداف المشتركة المتمثلة في حماية سيادة العراق، وتعزيز أمنه، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

وبشأن المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، هاشم فنيان رحيم السراجي، المعروف بـ"أبو آلاء الولائي"، بين المتحدث أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أصدر عرض المكافأة بحق الولائي نظراً لتورطه في عمليات استهداف طالت منشآت دبلوماسية وعسكرية تابعة للولايات المتحدة.

وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت يوم الاثنين الماضي، عن تلقي عدد من قادة الإطار التنسيقي رسائل أميركية أعربت فيها واشنطن عن انزعاجها الشديد من مشاركة الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "واشنطن أبدت استغرابها من مشاركة الولائي في اجتماع سياسي مخصص لاختيار رئيس الوزراء، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إليه".

وأضافت أن "الرسالة الأميركية جاءت شديدة اللهجة، وتضمنت تأكيداً على أن استمرار الإطار التنسيقي في تجاهل طبيعة العلاقة والشراكة القائمة مع واشنطن، قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقة الثنائية على مختلف المستويات، ولا سيما في الجانبين الأمني والاقتصادي".

وأشارت المصادر، إلى أن "الجانب الأميركي لوّح بإمكانية عدم الانخراط أو التعامل الإيجابي مع أي حكومة عراقية جديدة، في حال استمرار قادة الفصائل في لعب دور رئيسي ضمن القوى المؤثرة في رسم ملامحها أو توجيه قراراتها السياسية".

يشار إلى أن الإطار التنسيقي، رشح مساء الاثنين، علي الزيدي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد كلفه رئيس الجمهورية نزار آميدي بتشكيلها.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت كتائب سيد الشهداء وزعيمها السراجي إرهابيين عالميين محددي التصنيف في تشرين الثاني 2023، قبل أن تُدرج الجماعة لاحقاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أيلول 2025.