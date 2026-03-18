خاص .. واشنطن تحذر من هجمات "الميليشيات": تُقوِّضُ استقرار العراق وتجرُّه للصراع

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إدانتها الشديدة للهجمات التي تنفذها إيران والميليشيات المدعومة من قبلها ضد المصالح الأميركية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية والبنية التحتية للطاقة في العراق تزامناً مع تصاعد حدة التوترات بشكل ملحوظ في المنطقة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، وفي معرض حصوله على رد بشأن سؤال وجهه الى متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله، إن "الميليشيات المرتبطة بإيران نفذت على مدى سنوات هجمات ضد مواطنين وشركات أمريكية في مختلف أنحاء العراق"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة لمنع تكرار هذه الهجمات.

وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو شدد على ضرورة استمرار الحكومة العراقية "في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية من قبل الجماعات المسلحة لتهديد الولايات المتحدة أو المنطقة".

وأشار المتحدث إلى أن استمرار هذه الهجمات "يقوض استقرار العراق" ويهدد بجرّه إلى صراع إقليمي أوسع، مؤكداً أن التصدي لنشاط هذه الميليشيات يصب في مصلحة العراق بالدرجة الأولى.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران في 28 من شهر شباط/فبراير ولغاية الآن تتعرض السفارة الأميركية، ومقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية التي تضم أجانب من دول أخرى في العراق بما في ذلك إقليم كوردستان إلى هجمات بواسطة طائرة مسيّرة وصواريخ الحقت اضرار مادية جسيمة اضافة الى اصابات بشرية في بعض الأحيان.