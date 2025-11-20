خاص.. نجم الجبوري يلتحق بـ"الباص البرتقالي" وانشقاق مرتقب داخل "نينوى لأهلها"

شفق نيوز- نينوى

أفادت مصادر سياسية مطلعة في نينوى، اليوم الخميس، بوجود مؤشرات على انشقاق داخل قائمة نينوى لأهلها، بعد التحاق محافظ نينوى السابق نجم الجبوري بحزب تقدّم بزعامة محمد الحلبوسي.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن الجبوري انتقل إلى ما يُعرف بـ"الباص البرتقالي" عقب تلقيه وعوداً من الحلبوسي بمنحه وزارة الدفاع في التشكيلة الحكومية المقبلة، مستنداً إلى وزنه الانتخابي بعد حصوله على أكثر من 39 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة، وهو الرقم الأعلى داخل قائمة نينوى لأهلها التي فازت بثلاثة مقاعد والمتحالفة مع تحالف الحسم الوطني بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة، في حال ثبوتها، ستؤثر على تماسك القائمة ومسارها السياسي داخل المحافظة.

ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز، الحصول على رد رسمي من نجم الجبوري سواء بالتأكيد أو النفي، كما لم تُصدر قائمة نينوى لأهلها أي بيان يوضح موقفها من هذه المعلومات حتى لحظة كتابة الخبر.