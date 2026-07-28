خاص.. محافظ كركوك: تجديد اتفاقية "كركوك – جيهان" يتصدر مباحثاتنا في تركيا

شفق نيوز- انقرة

أكد محافظ كركوك محمد سمعان آغا، يوم الثلاثاء، دعم المحافظة لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي، المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مشيراً إلى أهمية التعاون مع تركيا في مجالات الطاقة والمياه والاستثمار لما تمتلكه من شركات ضخمة ومشاريع صناعية كبيرة.

وقال سمعان آغا، وهو ضمن الوفد الحكومي العراقي الزائر لتركيا لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك ترتبط بملف تصدير النفط عبر خط كركوك - جيهان التركي، الذي ستنتهي اتفاقيته خلال الأيام المقبلة، ونحتاج إلى تجديد هذه الاتفاقية، فضلاً عن تطوير الحقول النفطية في كركوك بعد عقد وزارة النفط العراقية مع شركة BP، وصولاً إلى طاقات تصديرية كبيرة عبر الأراضي التركية".

وأشار إلى ضرورة "استقطاب شركات تركية متخصصة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه، خصوصاً أن كركوك ما تزال بحاجة إلى مشروع ماء كبير لمعالجة مشكلة شح مياه الشرب التي تعاني منها العديد من النواحي، ومنها ناحية الرشاد وأطراف المحافظة، إضافة إلى مناطق أخرى في أطراف تلعفر".

وأضاف أن "من بين طموحات المحافظة أيضاً إنشاء مصفى نفطي في كركوك لتجهيز المحافظات الشمالية بالمشتقات النفطية، فضلاً عن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح سمعان آغا، أن "زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا بعد زيارته إلى الولايات المتحدة وإيران تمثل خطوة مهمة في المنطقة، خصوصاً مع وجود ملفات مشتركة بين العراق وتركيا، منها الأمن والطاقة والنفط ومشروع طريق التنمية الذي يعد مشروعاً حيوياً يربط شرق آسيا بأوروبا مروراً بالعراق وتركيا".

وتابع محافظ كركوك، حديثه قائلاً إن "هذه الخطوات والاتفاقيات مهمة، ونأمل أن تسفر عن اتفاقيات إيجابية تسهم في تنمية البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا".

ووصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله إلى أنقرة.

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

في حين كشف المحلل السياسي التركي جكوك أوغلو، أن مشروع طريق التنمية تصدّر مباحثات الزيدي خلال زيارته إلى أنقرة، مؤكداً أن الحكومة التركية أبدت رغبتها في أن تفضي الزيارة إلى نتائج عملية في ملفات المياه والأمن والطاقة.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.