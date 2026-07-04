خاص.. لا ترضية بالوزارات وحسم كابينة الزيدي مؤجل لما بعد واشنطن

شفق نيوز- بغداد

ربط الإطار التنسيقي الشيعي، يوم السبت، استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بنتائج زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن حسم الوزارات الشاغرة لن يتم قبل عودته من واشنطن.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب سيستأنف أعماله مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد، حيث تعقد أولى جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل، إلا أن التصويت على الوزراء الجدد سيُرحّل إلى مرحلة لاحقة.

وأوضح الفايز أن الزيدي سيقدم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة بعد استكمال مشاوراته السياسية، مشيراً إلى أن التصويت على الكابينة الحكومية "لن يتم قبل زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، بل بعد عودته، بسبب استمرار الخلافات والمعوقات المتعلقة بأسماء بعض المرشحين".

وأضاف أن عدداً من الكتل السياسية "ما زال يعمل على استكمال استحقاقاته الداخلية وحسم مرشحيه للوزارات"، الأمر الذي أرجأ استكمال الحكومة في الوقت الراهن.

وأكد القيادي في الإطار التنسيقي أن ما تبقى من حكومة الزيدي تسع وزارات شاغرة، نافياً وجود أي نقاش داخل الإطار أو مجلس النواب بشأن استحداث وزارات جديدة أو إلغاء أخرى.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مرتقبة للزيدي إلى واشنطن، منتصف تموز/يوليو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ينظر إليها على أنها محطة مفصلية في رسم ملامح العلاقة بين بغداد وواشنطن.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز في وقت سابق، فإن الزيدي سيبحث خلال الزيارة ملفات اقتصادية واستثمارية، أبرزها إطلاق كفالة مالية عراقية مجمدة لدى الولايات المتحدة تُقدر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات أمنية وسياسية تتعلق بمستقبل التعاون بين البلدين.