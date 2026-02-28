خاص.. كتائب "سيد الشهداء" تعلن دخول الحرب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتائب "سيد الشهداء"، يوم السبت، دخولها الحرب، مؤكدة جاهزيتها للرد على ما وصفته بـ "الاعتداءات" الأخيرة على السيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم الكتائب، كاظم حبيب الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي وأسفرت عن استشهاد عدد من المجاهدين تمثل انتهاكاً للسيادة العراقية"، معلناً "الجاهزية التامة للرد على العدوان".

وجاء هذا الإعلان بعد موقف مماثل تبنته كتائب حزب الله وحركة النجباء، وهما من الفصائل المسلحة العراقية، في أعقاب قصف استهدف مقرات للحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي بابل، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، وفق مصادر أمنية.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة يُتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وأدى الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والخليج، بعد رد إيراني بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من مدن المنطقة، بينها المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.