خاص.. قائمة "استبعاد" جديدة ستصدرها المفوضية تضم سياسيين بارزين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطّلع، مساء السبت، عن وجود قائمة جديدة من المستبعدين من الانتخابات ستعلن عنها مفوضية الانتخابات، لمخالفتهم شروط الترشيح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة التي ستصدر قريباً تضم أسماء بعض المرشحين من قوائم كبيرة، بينهم تجار ورجال أعمال، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية المعروفة".

وأكد المصدر، أن "أسباب استبعاد المرشحين المزمع الإعلان عن أسمائهم، تندرج تحت لائحة مخالفة شرط حسن السيرة والسلوك، وتزوير الوثائق الدراسية وغيرها من أسباب".

وكانت المفوضية قد استبعدت، الأربعاء الماضي، المرشحين عن بغداد طه اللهيبي وحسين عرب، لأسباب تتعلق بمخالفة الأول لشرط حسن السيرة والسلوك، والثاني لتقديمه شهادات دراسية غير صحيحة.

كما أصدر مجلس المفوضين، قرارات جديدة، ألغى بموجبها المصادقة على ترشيح كل من إبراهيم هادي ضمن منظمة بدر في محافظة بابل، وإيمان حسين ضمن تحالف تفوق في محافظة الأنبار، وفقاً لوثائق صادرة عن المفوضية.

كما أعلنت المفوضية، يوم الثلاثاء، إلغاء المصادقة على المرشح المثير للجدل عن محافظة واسط "سامر جيرمني".

وتجاوز عدد المستبعدين من الانتخابات حتى اليوم، 740 مرشحاً لأسباب مختلفة، تتنوّع بين مخالفة حسن السيرة والسلوك وتزوير الشهادات الدراسية وغيرها من الأسباب.