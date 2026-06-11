خاص.. عادل عبد المهدي يدعو لإقامة علاقات مع واشنطن

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، يوم الخميس، إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على الاتفاقيات بين البلدين.

وقال عبد المهدي لوكالة شفق نيوز، إنه "نأمل النجاح لرئيس الوزراء علي الزيدي، ومن المبكر جدا تقيم عمل الحكومة، التي يمتد عملها لأربع سنوات مقبلة، ونحن لا نزال في الايام الاولى من الحكومة".

وأضاف أن "العلاقات مهمة للعراق مع جميع دول العالم، وهناك ضرورة لإقامة علاقات صداقة مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن يجب ايضا تطبيق الاتفاقيات الموجودة بين بغداد وواشنطن".

وتابع أن "هناك مرحلة حساسة، وفي نهاية شهر ايلول سيجري انسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، وان هذا الأمر حاسم".

وأكمل: من الضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وأن دور الولايات المتحدة في العالم مهم، وكذلك دور العراق في المنطقة مهم ايضا، وان تعزيز العلاقات وتنميتها أمر مهم ومفيد لجميع الدول".

ويستعد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لزيارة واشنطن، على أن تتضمن الزيارة عدة محاور منها فتح شراكات مع شركات أميركية عملاقة، ورفع معدل التصدير النفطي للولايات المتحدة لنحو نصف مليون برميل يومياً.

وبحسب مصدر أفاد لوكالة شفق نيوز أن "الزيدي سيحمل معه ملفات مهمة تعالج مشاكل مستعصية في البلاد سيناقشها مع الإدارة الأميركية ومن بينها تصدير 500 ألف برميل يومياً إلى أميركا مقابل الدخول بشراكات مهمة مع شركات عملاقة لحل مشاكل معقدة في العراق ومن بينها الطاقة الكهربائية، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل.

وأضاف الزيدي: "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معناً عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".