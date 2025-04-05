خاص.. رئيس الوزراء اللبناني ببغداد خلال أيام ونفط بـ"سعر تفضيلي" يتصدر المباحثات

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، سيزور العراق خلال الأيام المقبلة، لبحث جملة من القضايا أبرزها شراء النفط العراقي بـ"سعر تفضيلي".

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "سلام سيناقش مع الحكومة العراقية، خلال زيارته التي تستمر ليومين، جملة من القضايا والملفات المهمة من بينها موضوع وقف إطلاق النار، ودعم العراق لحكومة لبنان ايضا عبر شراء النفط بأقل من التسعيرة الدولية (سعر تفضيلي)".

وتابعت "كما سيتم بحث توسيع نطاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة ملف سوريا والحدود المشتركة معها".

وقد تسلم رئيس اللبناني العماد جوزيف عون، يوم الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عون تسلم الدعوة من القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول، وتتضمن الرسالة دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العراق بهدف "البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".