خاص.. إدارة الشرع تكشف حقيقة إغلاق مرقد "السيدة زينب"

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاربعاء، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغلاق مرقد السيدة زينب في دمشق.

وقال مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي بالوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك حالات اعتقالات بحق الطائفة العلوية في سوريا وإغلاق مرقد السيدة زينب غير صحيح".

واشار الى أن "المرقد مفتوح امام الزائرين في جميع الاوقات ولم يتم اغلاقه".

وتحدثت عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اقدام الادارة السورية على إغلاق مرقد السيدة زينب في سوريا وإيقاف إقامة الصلاة داخل المرقد، وذلك "تجنبا للفتنة التي يسعى البعض لإثارتها".

كما اشارت معلومات اوردتها تلك المواقع الى اعتقال عدد من ابناء الطائفة العلوية في عدة مدن سوريا من بينها القرداحة واللاذقية وطرطوس.