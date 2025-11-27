خاص.. خبير أميركي يتحدث عن "معادلة المخاطر" للشركات الدولية في كوردستان

شفق نيوز- واشنطن

استبعد خبير أمن الطاقة الأميركي، بول سوليفان، يوم الخميس، أن تدفع الهجمات الأخيرة التي طالت حقول الغاز في إقليم كوردستان، الشركات الدولية إلى الانسحاب الفوري، مشيرا إلى أن الوضع في الاقليم لم يصل بعد إلى مرحلة "استحالة العمل".

وتعليقا على القصف الذي طال حقل كورمور، وتأثيره على مستقبل الاستثمار الأجنبي، قال سوليفان لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من شركات النفط والغاز الدولية تتمتع بقدرة عالية نسبيا على تحمل المخاطر"، مستدركا بأن هذه "القدرة ليست مطلقة".

وأوضح سوليفان، آلية البقاء أو الانسحاب: "إذا ارتفعت المخاطر بشكل كبير مقارنة بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، فقد تعيد هذه الشركات التفكير في وجودها"، مبينا أن "حجم إعادة التفكير هذا يعتمد بشكل أساسي على العقود التي وقعتها شركات الطاقة ومقاولوه مع الحكومة والأطراف الأخرى".

وحول احتمالية لجوء الشركات إلى بند "القوة القاهرة" للانسحاب، أوضح الخبير الأميركي، أن "القوة القاهرة هي أحد المخارج من العقود في الظروف القصوى، وذلك عندما يُنظر إلى الأحداث المتطرفة على أنها تجعل من المستحيل الاستمرار في العمل أو ضخ المزيد من الاستثمارات".

واستدرك سوليفان في تقييمه للوضع الحالي في إقليم كوردستان قائلا: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد".

وعن الموقف الأميركي المتوقع وهل ستتدخل واشنطن للضغط على بغداد لتوفير حماية فيدرالية للحقول، بعد تصريحات المبعوث الأمريكي للعراق، مارك سافايا، قال سوليفان: "قد تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على بغداد لحماية الحقول والبنية التحتية".

وأشار في الوقت نفسه إلى ضبابية المشهد السياسي في واشنطن قائلا: "أحيانا تكون هذه الإدارة غير قابلة للتنبؤ بقراراتها".

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، أكد يوم الخميس، على أهمية عدم بقاء "الجماعات المسلحة" في العراق، مبينا أن أميركا تدعم وجود كوردستان قوية ضمن عراق موحد ومستقر.

وقال سافايا في تدوينة على موقع إكس، تعليقا على الهجوم: إن "مجموعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني وتتحرك بأجندات خارجية معادية نفذت هجوما أمس على حقل كورمور للغاز".

وتابع سافايا: "يجب على الحكومة العراقية تحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة. وليكن واضحًا لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراقٍ ذي سيادة كاملة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستدعم هذه الجهود دعمًا كاملًا. سيتم تعقب كل جماعة مسلحة غير شرعية وكل داعم لها، ومواجهتها، ومحاسبتها".

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إن "هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات العامة في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد".

وشدد على أنه "من واجب و مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الأمنية المعنية بذل جهود جدية في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكرارها".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" "هجوما على العراق بأكمله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.