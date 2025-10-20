خاص.. جمعية عراقية في ميشيغان تكشف أجندة مبعوث ترمب لبغداد

شفق نيوز- ميشيغان

كشف مسؤول اللجان الثقافية والاجتماعية في الجمعية العراقية بولاية ميشيغان الأميركية، مثنى عبيدة حسين، يوم الاثنين، عن جانب من أجندة المبعوث الخاص الجديد للعراق مارك سافايا، الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "طبيعة عمل شركة سافايا في القنب والماريجوانا أمر مسموح به في ولاية ميشيغان وبعض الولايات الأميركية".

وأضاف أن "تعيين مارك سافايا مبعوثاً أميركياً للعراق يؤكد أهمية هذا البلد بشكل خاص في منظور الولايات المتحدة وفي سياستها الخارجية"، مشيراً إلى أن "تعيين مبعوث أميركي للعراق، ربما يكون الهدف منه سرعة وصول المعلومة وكذلك التوجيهات من البيت الأبيض".

ولفت إلى أن "الملف العراقي شائك وفيه الكثير من الأمور الاقتصادية والسياسية ومشاكل كثيرة منها السلاح المنفلت والميليشيات، حتى أن الرئيس دونالد ترمب نفسه تحدث عن أن في العراق كثير لكن العراقيين لا يعرفون كيفية استثماره".

وتابع حسين: "فضلاً عن ملف حقوق الإنسان، بما فيه من المفقودين ومشكلة النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم منذ فترة طويلة".

وأكد أن "أميركا تحاول جاهدة إنجاح تجربة العراق على اعتبار أنها أوجدت هذه التجربة منذ 2003، ولذلك هي تحاول أن تدعم العراق، بغية تحسين وضعه مستقبلاً".

ونبه حسين إلى أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بعض الشخصيات والمصارف العراقية، وهذا يوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في الواقع العراقي حتى لو غاب دورها عسكرياً".

وشدد: "أميركا تريد أن تحافظ على مصالحها أيضاً لأنها تريد أن تقدم العراق كنموذجاً يُحتذى به"، مضيفاً: "العراق يحتاج إلى المعونة والمساعدة من أميركا والمجتمع الدولي بعد دخول تنظيمات مثل القاعدة وداعش وعدم سيطرة الدولة على الميليشيات والتأثير الإيراني".

ومساء يوم أمس الأحد، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

وبين أن سافايا كان من "العناصر البارزة" في حملة ترمب الانتخابية في ولاية ميشيغان وساهم في تحقيق رقم قياسي في تصويت الأميركيين المسلمين.