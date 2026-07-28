خاص.. تركيا تنتظر نتائج ملموسة لزيارة الزيدي لا تقتصر على البروتوكولات كسابقاتها

شفق نيوز- أنقرة

كشف المحلل السياسي التركي جكوك أوغلو، يوم الثلاثاء، أن مشروع طريق التنمية تصدّر مباحثات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى أنقرة، مؤكدة أن الأخيرة أبدت رغبتها في أن تفضي الزيارة إلى نتائج عملية في ملفات المياه والأمن والطاقة.

وقال أوغلو في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "الزيارة مهمة جداً، وشهدت استقبالاً رسمياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، وكان الاستقبال حاراً وعلى مستوى رفيع، بما يعكس اهتمام أنقرة بتعزيز التعاون مع بغداد".

وأضاف أن "ملف المياه كان من أبرز الملفات المطروحة، حيث تم تشكيل لجان فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة هذا الملف، فيما شهد الملف الأمني تقدماً، وتم التوصل إلى النتائج المطلوبة بشأنه".

وأوضح أوغلو أن "المباحثات تناولت أيضاً إعادة تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وجيهان، فضلاً عن مشروع طريق التنمية الذي يمثل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة التركية".

وأشار إلى أن "أنقرة تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة للزيارة، وألا تقتصر على الجانب البروتوكولي كما حدث في بعض الزيارات السابقة، بل أن تترجم إلى خطوات تنفيذية واقتصادية على أرض الواقع".

ولفت المحلل السياسي التركي إلى أن "التطورات الإقليمية الأخيرة عززت من أهمية مشروع طريق التنمية، لذلك تسعى تركيا إلى الإسراع في تنفيذ مراحله داخل العراق، لما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية للبلدين".

وختم أوغلو حديثه بالقول إن "الحكومة التركية تولي هذه الزيارة اهتماماً بالغاً، نظراً لما تتضمنه من ملفات حيوية من شأنها تعزيز الشراكة بين بغداد وأنقرة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.

والتقى الزيدي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله إلى أنقرة.

وتعليقاً على الزيارة قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "نرتبط مع تركيا بجوار تاريخي وجغرافي وحضاري، ومصالح مشتركة ومتنوعة".

وأضاف "ستحضر خلال زيارتنا ملفات الاستثمار والمياه وطريق التنمية، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، بجانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، وبما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبينا".

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.