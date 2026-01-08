خاص.. الإطار يتجه للمرجعية بشأن تشكيل الحكومة والأخيرة "تلتزم الصمت"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن قادة في الإطار التنسيقي وجّهوا، قبل نحو شهر، استفسارات إلى المرجعية الدينية العليا في النجف بشأن مسار تشكيل الحكومة وأسماء المرشحين المحتملين لرئاستها، من دون أن يتلقوا رداً حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض قادة الإطار التنسيقي، ومع انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أسابيع، وفي ظل تداول أسماء قادة كتل ورؤساء حكومات سابقين كمرشحين للمنصب، تواصلوا مع المرجعية الدينية في النجف عبر إرسال استفسارات تتعلق بالمرشحين".

وأضاف أن "المرجعية الدينية لم ترد حتى الآن، وأن احتمال عدم الرد يبقى قائماً، انسجاماً مع نهج اتبعته منذ سنوات يقوم على عدم التدخل في الشأن السياسي، وعدم استقبال شخصيات سياسية".

ويمرّ الإطار التنسيقي بخلافات داخلية بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، ويدور الحديث مؤخراً حول قائمة مختصرة تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بوصفهم الأبرز، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

ولم تستبعد مصادر متعددة أن يتجه الإطار لطرح مرشح تسوية- لم تعلن هويته بعد- لرئاسة الحكومة الجديدة.

ويُربط قرار المرجعية بعدم استقبال السياسيين، الذي ترسخ منذ 2015، بموقف احتجاجي على فشل الطبقة الحاكمة في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات، مع تجنب منح أي لقاءات تُفهم كتزكية سياسية لأي طرف.

وجاء تشدد المرجعية في تقليص لقاءاتها مع السياسيين، في سياق موجة احتجاجات 2015 ضد الفساد وتردي الخدمات، إذ دعت حينها إلى إصلاحات جدية ومحاسبة المعطلين، قبل أن تميل لاحقاً لسياسة عدم استقبال المسؤولين، مع الإبقاء على لقاءات محدودة مع ممثلي الأمم المتحدة بوصفهم قناة دولية.