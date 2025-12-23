خاص.. الإطار التنسيقي "يحسم" هوية رئيس الوزراء الجديد وينتظر موافقة أميركية

شفق نيوز- بغداد

وصف القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، المفاوضات حول اختيار رئيس الوزراء الجديد بأنها وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، وفيما أكد أن جميع القوى الشيعية "تعرف هوية" المرشح الأبرز لشغل منصب رئيس الحكومة، أشار إلى أن تسنم المنصب لن يتم إلا "بموافقة أميركية".

وقال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار رئيس الوزراء المقبل لن يتم إلا بموافقة أميركية، والقوى السياسية الشيعية وصلت إلى طريق شبه مسدود إزاء اختيار رئيس الحكومة الجديد لأن أياً من المرشّحين المطروحة أسماؤهم للتنافس على المنصب ليس هناك إجماع على أحدهم".

واستدرك: "وإذا ما حصل إجماع إطاري على أحدهم -في إشارة إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني- فإنه حتماً سيصطدم بعراقيل كبيرة تمنع تشكيل حكومته كون بعض الأطراف داخل الإطار ترفض تجديد الولاية للسوداني ومن بينهم ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى".

وبينما لم يكشف الجزائري - صراحة - عن اسم المرشح المرتقب، غير أنه أكد أن "القوى الشيعية جميعها تعلم بهوية رئيس الوزراء المرتقب"، مضيفاً: "حتى إذا ذهبنا إلى حكومة إنقاذ، فإن الأمور ستصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي يستدعي اختيار شخصية سياسية تحظى بمقبولية دولية وأخرى إقليمية".

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، كشفت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن رفض ائتلافها لمبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، حول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدة أن قادة الإطار يرفضون تجديد الولاية للسوداني.

وكان ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، قد طرح مبادرة سياسية لحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة، تضمنت اعتماد التوافق داخل الإطار التنسيقي ومعايير محددة لاختيار المرشح، أبرزها الخبرة التنفيذية والقبول الوطني، مع طرح خيار بديل يعتمد الأوزان الانتخابية في حال تعذر التوافق، وذلك في إطار مساعٍ لإنهاء حالة الانسداد السياسي وحسم ملف رئاسة الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية.