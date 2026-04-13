خاص.. المرجعية تجدد تأكيدها: لن نتدخل باختيار مرشح رئاسة الوزراء

شفق نيوز– النجف

جددت المرجعية الدينية في النجف، يوم الاثنين، تأكيدها عدم التدخل في اختيار مرشح رئاسة الوزراء، مؤكدة ثبات موقفها السابق بهذا الشأن.

وقال مصدر مقرّب من المرجعية، لوكالة شفق نيوز، إن "المرجعية لا تتدخل في مسألة اختيار مرشح رئاسة الوزراء"، مبيناً أنها "سبق أن أوصلت رسائل عدة إلى قوى الإطار التنسيقي بشأن موقفها الواضح من هذا الملف".

وأضاف المصدر، أن "المرجعية أغلقت أبوابها أمام السياسيين في المرحلة الحالية"، في إشارة إلى رفضها الانخراط في الحوارات أو المشاورات المتعلقة بتسمية المرشحين للمناصب العليا.

ويستعد الإطار لعقد اجتماع، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة تسعة مرشحين، وسط طرح أسماء بديلة بينها مرشح توافقي، وذلك بعد دعوة الكتلة الأكبر لتسمية مرشحها وفق المادة 76 من الدستور، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية قد تؤخر حسم الملف، وفقاً لمصدر سياسي.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب، يوم السبت الماضي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة تعقيدات إضافية، أبرزها الموقف الأميركي المعلن تجاه عودة المالكي للسلطة، والتوترات الأمنية المتسارعة في المنطقة، مما يضع القوى السياسية أمام تحدي الحفاظ على "نظام المحاصصة" القائم منذ عام 2003 أو الانزلاق نحو انسداد سياسي شامل.