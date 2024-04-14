خاص.. العراق ينفي وجود اتفاق بشأن فتح الأجواء ليلة الهجوم على أسرائيل

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأحد، حقيقة تلقي الحكومة العراقية إخطار إيراني مسبق بشأن تنفيذ الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.

وقال مقرر اللجنة علي نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن قيام العراق بفتح كامل أجوائه لإيران لقصف إسرائيل ليلة امس وإيقاف حركة الطيران، غير صحيحة والعراق لم يكن يعلم أي شيء عن موعد الهجوم الإيراني".

وأضاف نعمة، أن "العراق تفاجأ بموعد الرد الإيراني، ولم يكن يعلم به إطلاقاً، ولا يوجد أي اتفاق ما بين بغداد وطهران لفتح الأجواء العراقية للطيران المسير الإيراني او الصواريخ"، مبيناً أن "إيقاف حركة الطيران جاءت بعد القصف كخطوة احترازية، والعراق لم يكن له أي دور بالرد الإيراني خاصة أنه نفذ داخل الأراضي الإيرانية حصراً".

إلى ذلك، أخبر مصدر حكومي مطلع، الوكالة، ترجيحه أن "تكون طهران قد تفادت إخطار بغداد بموعد تنفيذ الهجوم على إسرائيل، خوفاً من تسريب مسبق للمعلومات، حيث أنها أخطرت دولاً إقليمية عدة قبل ثلاثة أيام، وفق وزير الخارجية الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بوقت سابق من اليوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس، مشيراً إلى إخطار دول الجوار كافة وبينها العراق قبل 72 ساعة من بدء تلك الهجمات.

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.