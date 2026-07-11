خاص.. الزيدي يشارك بمؤتمر خليجي في واشنطن لبحث "حرب إيران"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى واشنطن، حيث بين انها ستتضمن لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى جانب مشاركته بمؤتمر خليجي في العاصمة الأميركية لبحث تداعيات الحرب الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحكومة علي الزيدي وبرفقة عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية، سيغادر بغداد إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، حيث تبدأ الزيارة بلقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من اعضاء الكونغرس، الى جانب مسؤولي بعض الشركات الاستثمارية والاقتصادية الأميركية".

وأضاف أن "الزيارة مقرر لها أن تستمر لمدة أسبوع، لكنها يمكن أن تمتد لوقت أكثر، خاصة وأن يوم 17 من الشهر الحالي، سيعقد مؤتمرا في واشنطن بحضور قادة دول خليجية، لمناقشة ومعالجة تداعيات الحرب مع ايران وسبل الدول الخليجية كونها مرتبطة مع واشنطن بمعاهدات، فضلا عن مناقشة ملفات أخرى مرتبطة بوضع الشرق الأوسطط الجديد".

وأشار إلى أن "الزيدي سيركز في مباحثاته على تفعيل الملف الاقتصادي الاستثماري من خلال عقود استثمارية".

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل إطلاق إحدى الكفالات المالية البنكية العراقية المحجوزة لدى الولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستركز على إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن "بشكل واضح وجامع"، فضلاً عن مناقشة ملفات اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن إطلاق هذه الكفالة يأتي أيضاً في إطار معالجة تداعيات أزمة مضيق هرمز، وتعزيز صادرات النفط العراقي عبر المنافذ البديلة في دول الجوار، من خلال تفعيل خطوط نقل مختلفة لتعظيم الواردات المالية.

وسابقا، كشفت مصادر أن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستشهد مناقشة ملفات أمنية واقتصادية، أبرزها الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأميركي، فضلاً عن توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ومقترح إنشاء صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية.

ونقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "تطلّع الرئيس دونالد ترمب" لاستقباله في البيت الأبيض في "منتصف تموز/يوليو" المقبل للبحث في العلاقات الثنائية.

وأعلن الزيدي، أن الزيارة ستكون برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك.