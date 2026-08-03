خاص.. الزيدي يزور السعودية الأسبوع المقبل "بعد وساطات"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن رئيس الحكومة علي الزيدي، سيزور السعودية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الايام الماضية شهدت اتصالات من قبل اطراف دولية واقليمية وسياسية داخلية، من أجل ترطيب الأجواء ما بين بغداد والرياض ونجحت تلك الاطراف بذلك".

وأضاف أنه "على إثر الوساطات، تقرر أن تجرى زيارة الزيدي المؤجلة للسعودية، الأسبوع المقبل، وسيتم خلالها الاتفاق على ملفات امنية واقتصادية واستثمارات".

وبين أن "السعودية وعدت انها ستقدم للزيدي خلال زيارته الرياض الاسبوع المقبل، أدلة تؤكد انطلاق هجمات ضدها من داخل الاراضي العراقية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، قبل يومين، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، معلناً تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة.

وأعلنت "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وعلى إثر تلك الضربات، ألغى الزيدي زيارته إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم من توجيه الضربات.