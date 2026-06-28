خاص.. الزيدي سيبحث في واشنطن إطلاق كفالة مالية عراقية بقيمة 30 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل إطلاق إحدى الكفالات المالية البنكية العراقية المحجوزة لدى الولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستركز على إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن "بشكل واضح وجامع"، فضلاً عن مناقشة ملفات اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.

وأضاف أن من أبرز محاور الزيارة إطلاق إحدى الكفالات المالية العراقية المحجوزة لدى الولايات المتحدة، والبالغة نحو 30 مليار دولار، مبيناً أن هذا المبلغ "يكفي لسداد الإنفاق الحكومي، بما يشمل الرواتب والمخصصات وغيرها، لمدة لا تقل عن ستة أشهر".

وأشار المصدر إلى أن إطلاق هذه الكفالة يأتي أيضاً في إطار معالجة تداعيات أزمة مضيق هرمز، وتعزيز صادرات النفط العراقي عبر المنافذ البديلة في دول الجوار، من خلال تفعيل خطوط نقل مختلفة لتعظيم الواردات المالية.

ولفت إلى أن لدى العراق أصولاً وكفالات مالية مختلفة، بعضها مجمد وآخر محجوز، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً لإطلاق الأموال المجمدة بهدف تعزيز الخزين المالي الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستشهد مناقشة ملفات أمنية واقتصادية، أبرزها الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأميركي، فضلاً عن توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ومقترح إنشاء صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية.

ونقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "تطلّع الرئيس دونالد ترمب" لاستقباله في البيت الأبيض في "منتصف تموز/يوليو" المقبل للبحث في العلاقات الثنائية.

وأعلن الزيدي، أن الزيارة ستكون برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك.