خاص.. الخارجية الأمريكية تعلق على أحداث السليمانية

شفق نيوز- واشنطن

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، على الأحداث التي شهدتها السليمانية أمس الخميس وفجر اليوم.

واقدمت القوات الأمنية في السليمانية على اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

وعن هذه التطورات، قال المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تعارض أي عنف يهدد السلامة العامة والاستقرار"، حاثاً جميع الأطراف على ضبط النفس.

هذا وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات الأمنية، ومسلحين موالين لرئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية.