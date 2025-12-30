خاص.. الحلبوسي يتحدث عن انسجام وتوافق لحسم الاستحقاقات الدستورية سريعاً

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود انسجام وتوافق سياسي على سرعة حسم الاستحقاقات الدستورية وفق المدد المحددة لها، وذلك بعد الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وذكر الحلبوسي لوكالة شفق نيوز أن "هناك انسجاماً وتوافقاً سياسياً على سرعة حسم الاستحقاقات وفق المدة الدستورية المحددة. القوى السياسية حرصت على حسم ملف رئاسة البرلمان والالتزام بالمدة الدستورية، ونشيد بدور القضاء العراقي بحفظ الاستحقاقات والصياغات القانونية".

وأشار رئيس حزب "تقدم" إلى أن "هناك تبايناً في وجهات النظر وفي التوازن السياسي والمكونات، لكن الأغلبية مع حفظ الاستحقاقات وفق المدة الدستورية المحددة لحسم منصب رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير 2026.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني لوكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء، إن "مهلة تسلم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هي ثلاثة أيام فقط، من موعد فتح باب الترشيح الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس النواب".

وبين أن "الكتل السياسية في حوار مستمر لحسم منصب رئاسة الجمهورية، وأن حسم المرشح لشغل هذا المنصب سيكون من داخل البيت الكوردي، لأنه يمثل إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، نجح مجلس النواب العراقي في انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرهاد أمين أتروشي، لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بعد ثلاث جولات لعدم تحقيق الأغلبية النيابية في الجولتين الماضيتين، فيما تمكن البرلمان من تمرير رئيس المجلس القيادي في تحالف "تقدم" هيبت الحلبوسي، ونائبه الأول القيادي في حركة "صادقون" عدنان فيحان، في جلسة يوم أمس الاثنين ومن الجولة الأولى.

وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.