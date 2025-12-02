خارجيتا العراق وأميركا تبحثان تشكيل الحكومة وتستعرضان التحديات الإقليمية

صورة من اللقاء - 2 كانون الأول 2025 (الخارجية العراقية)

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نائب وزير الخارجية الأميركي، مايكل ريغاس، يوم الثلاثاء، التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، وبينما تم التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية، دعا حسين إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين لنائب وزير الخارجية الأميركي في العاصمة بغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ومتابعة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد تم خلال الاجتماع "استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار، وضرورة دعم الحوار، مع التركيز على الوضع في سوريا وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وبناء التفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار حسين إلى أهمية تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مؤكداً دور العراق في دعم جهود الاستقرار. واستعرض الحراك السياسي بعد الانتخابات.

وشدد على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية وفق التوقيتات الدستورية، مع مراعاة التوازن بين القوى السياسية لضمان انتظام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان والحكومة، بما يسهم في تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة وفعالية".

كما أشاد حسين بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الانتخابات، وارتفاع نسبة المشاركة، مؤكداً أهمية استمرار الاستقرار السياسي في البلاد.

وأشار إلى قرب افتتاح القنصلية الأميركية في أربيل، وما تمثله من تعزيز للتعاون الدبلوماسي بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في محافظة البصرة.

وشدد حسين على أهمية "استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، بما يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الأميركية للاستثمار في العراق".

كما دعا إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظراً للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.

من جانبه، أعرب مايكل ريغاس عن تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكداً أهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية.