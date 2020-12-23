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خارجية العراق تدين قراراً لترامب: سنتابع الامر مع الحكومة الامريكية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-23T16:29:03+0000
خارجية العراق تدين قراراً لترامب: سنتابع الامر مع الحكومة الامريكية

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجيّة العراقيّة، يوم الاربعاء، قراراً صادراً عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن  إصدار عفوٍ عن محكومين بقتلِ عراقيين عام 2007، مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع حكومة الولايات المتحدة.

وقالت في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزارة الخارجيّة العراقيّة تابعت القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن  إصدار عفوٍ عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح أخرين في عام 2007، مشيرة إلى أن الحادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من إستهجانٍ ورفضٍ داخليين.

وأضافت الوزارة أنَّها ترى أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.

وتابعت، ستعمل وزارة الخارجيّة العراقيّة على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار.

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