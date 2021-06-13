خارجية العراق: الإمارات قدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في علاقات الدول والشعوب

شفق نيوز/ قدم وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاحد، التهنئة لنظيره الإماراتي لمناسبة إنتخاب دولة الإمارات كعضوٍ غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حسين أجرى إتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة لمناسبة إنتخاب دولة الإمارات العربيّة كعضوٍ غير دائم في ‫مجلس الأمن للفترة من 2022-2023".

وأضاف حسين بحسب البيان، أن "دولة الإمارات إكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها الخارجيّة، وقدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب"، مُؤكّداً على ضرورة "العمل المُشترَك، وتنسيق الجُهُود في المحافل الدوليّة".

كما دعا وزير خاريجة العراق، إلى "تعزيز العمل المُشترك لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة التي تمرّ بما المنطقة".

من جانبه أعرب وزير الخارجيّة الإماراتيّ عبدالله بن زايد، عن "شكره وتقديره لجمهوريّة العراق لمواقفها الداعمة لدولة الإمارات في جميع المحافل الدوليّة".

وفي الختام، وبحسب البيان، وجّه وزير الخارجيّة الإماراتيّ دعوة رسمية إلى وزير الخارجيّة فؤاد حسين لزيارة دولة الإمارات العربيّة في المستقبل القريب، ووعد الوزير بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.