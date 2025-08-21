حيدر الملا وراكان الجبوري خارج السباق الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن منع محافظ كركوك السابق راكان الجبوري والقيادي في تحالف العزم حيدر الملا من خوض الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفوضية الانتخابات استبعدت رئيس التحالف العربي في كركوك ومحافظها السابق السابق راكان الجبوري والقيادي في تحالف العزم حيدر الملا من السباق الانتخابي.

وأشار المصدر، إلى أن "قرار الاستبعاد جاء لأسباب لم تُعلن تفاصيلها بعد"، مبيناً أن "القرار صدر لوجود موانع وقضايا سابقة".

ولم تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن بياناً رسمياً لتوضيح خلفيات القرار أو مبرراته القانونية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت، أكثر من 500 مرشح، خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلا عن عدم تقديم المرشحين لكافة الأوراق اللازمة للترشيح من بنيها الشهادة الدراسية.

ويقول مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن مفوضية الانتخابات تتسلم بشكل شبه يومي، العديد من قوائم من جهات التحقق، وعلى أساسها تصدر قرارها باستبعاد المرشحين.