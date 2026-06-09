"حوت نفط جديد".. خطاب برلماني إلى الزيدي

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بشأن ما وصفه بـ"مخالفات جسيمة وهدر في المال العام" داخل إحدى الشركات النفطية.

وقال الحيدري، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكتاب تضمن الكشف عن ملف يتعلق بما أسماه "حوت نفط جديد"، مشيراً إلى أن القضية سبق أن عُرضت على الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بشأنها.

ودعا الحيدري، إلى متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية.