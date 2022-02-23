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حنان الفتلاوي وشعلان الكريم يؤديان اليمين الدستورية لعضوية البرلمان العربي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-23T10:57:06+0000
حنان الفتلاوي وشعلان الكريم يؤديان اليمين الدستورية لعضوية البرلمان العربي

شفق نيوز/ أدى النائبان العراقيان، حنان الفتلاوي وشعلان الكريم، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية كعضوين في البرلمان العربي.

وأدى النائبان الفتلاوي والكرين اليمين امام البرلمان العربي في مبنى الجامعة العربية، بعد اختيارهما كعضوين للدورة الحالية للبرلمان.

ورافق النائبان حنان الفتلاوي وشعلان الكريم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في مشاركته بافتتاح أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان (دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي)، ، يوم السبت الماضي 19 شباط/ فبراير الجاري.

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