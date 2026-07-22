حمّلت الوزير مسؤولية تردي التجهيز.. الطاقة النيابية تطالب بـ"صولة الفجر" في وزارة الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

طالبت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية نورا الجحيشي، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإطلاق "صولة الفجر" في وزارة الكهرباء، مؤكدة أن "الفساد الكبير" في الوزارة يعد سبباً في تردي الأوضاع الطاقة وتذبذب التجهيز في البلاد، فيما حمّلت الوزير الحالي المسؤولية.

وقالت الجحيشي لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء علي سعدي وهيب لا يتحمل أعباء ومشاكل السنوات الـ20 السابقة، لكنه اليوم يتحمل المسؤولية الموكلة إليه، ومن المفترض أن يكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحها له مجلس النواب عند انتخابه وزيراً للكهرباء".

وطالبت وزير الكهرباء بالنزول إلى الشارع والقيام بزيارات ميدانية للدوائر والمحطات ومراكز الصيانة والجباية والإشراف على العمل بشكل مباشر.

وتساءلت الجحيشي: "كيف يمكن تقييم عمل الوزير دون وجود مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع؟".

وأوضحت أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية زارت وزير الكهرباء، إلا أن أسلوب الوزير وجوابه كانا جافين، كما رفض مشاركة أعضاء مجلس النواب بمتابعة العمل وممارسة دورهم الرقابي".

وأشارت إلى وجود ملاحظات على المديرين العامين والمحطات ومراكز الصيانة، داعية الوزير الى الأخذ بها لا العكس.

وحمّلت الجحيشي المعنيين في الوزارة "المسؤولية والحفاظ على كرامة المواطن العراقي وتوفير الطاقة الكهربائية، أو الاعتذار عن المسؤولية بشكل علني".

ولفتت إلى "عدم وجود ملفات فساد على شخص وزير الكهرباء الحالي، لكن هناك فساداً لدى بعض المديرين العامين والفروع وقطاعات الصيانة والجباية".

وشهدت محافظات في الوسط والجنوب منذ أيام تظاهرات حاشدة جراء انقطاع الطاقة الكهربائية، فيما طالبوا بمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن الأزمة.