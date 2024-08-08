حميد كسار الزوبعي بديلا عن النائب المتوفى غاندي الكسنزاني .. وثيقة

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أن يشغل المرشح عن قائمة تحالف "تقدم" وهو (حميد جاسم محمد كسار الزوبعي) مقعد عضو مجلس النواب المتوفي (غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر).

ووفقا للكتاب الصادر عن مجلس المفوضين المُذيّل بتوقيع مقرر المجلس المستشار فتاح محمد حسين سعيد بتاريخ 8 آب/أغسطس فقد صدر القرار أعلاه بأغلبية أعضاء مجلس المفوضين.

وفي يوم الأحد المصادف 28 تموز الماضي، توفي عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزان اثر نوبة قلبية حادة.

وغاندي محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزاني ولد في عام 1972، سياسي عراقي، وهو شقيق نهرو محمد عبد الكريم مرشد الطريقة الكسنزانية العلية القادرية في العراق والعالم.