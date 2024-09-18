حمل رسالة خاصة من خامنئي.. الكشف عن أهداف زيارة قاآني غير المعلنة لبغداد

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الأربعاء، عن أهداف زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني غير المعلنة إلى العاصمة بغداد قبل يومين.

وقال القيادي في الائتلاف رسول راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني زار بغداد بهدف توثيق العلاقة ما بين العراق وإيران بشكل أكبر، خاصة وأن طهران لها مواقف داعمة لبغداد وكذلك الأخيرة لها مواقف مساندة لإيران، وخاصة خلال زيارة الأربعين التي ترك آثاراً إيجابية في نفس المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقاآني نقل سلام خاص من المرشد إلى الحكومة العراقية".

وأضاف أن "قاآني عقد لقاءات خاصة وفردية مع بعض الأطراف السياسية داخل الإطار التنسيقي وكذلك مع بعض الفصائل المسلحة التي هي خارج سيطرة الحكومة العراقية، وحثهم على التهدئة السياسية والعسكرية في العراق، خلال هذه الفترة الحساسة التي يشهدها العراق وعموم المنطقة".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد، مبيناً أن "قاآني انخرط فور وصوله بعقد اجتماعات منفردة ومجتمعة مع قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران".

وأوضح المصدر؛ أن "قاآني التقى بقادة سياسية وفصائل يتقدمها رئيس منظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقائد كتائب حزب الله العراقي حسين الحميداوي وآخرين".

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، بوصول قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة ليل الاثنين- الثلاثاء، وعقد فور وصوله اجتماعات منفردة وأخرى شاملة مع قيادات من الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة.