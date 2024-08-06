أحمد المساري يخلف غاندي الكسنزان كنائب في البرلمان

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء، عن استحقاق أحمد المساري عن حزب تقدم، كنائب في البرلمان بدلاً عن النائب المتوفي غاندي الكسنزان.

ونصت وثيقة صادرة عن مفوضية الانتخابات وموقعة من رئيس الإدارة الانتخابية عامر موسى الحسيني، موجهة للأمانة العامة لمجلس النواب ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "نود اعلامكم بان المرشح الحاصل على اعلى الأصوات من الخاسرين والذي يلي النائب المتوفي غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر، عن قائمة تحالف تقدم الوطني عن عموم محافظة بغداد هو (احمد عبد حمادي شاوش المساري) بالتسلسل (58) وبعدد اصوات (4337)".

وفي يوم الأحد المصادف 28 تموز الماضي، توفي عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزان اثر نوبة قلبية حادة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله تعالى (الشيخ د. غاندي محمد الكسنزان) رحمه الله تعالى".

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر مقرب من مكتب الكسنزان ان النائب توفي إثر أزمة قلبية حادة.

وغاندي محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزاني ولد في عام 1972، سياسي عراقي وأحد مريدي الطريقة الكسنزانية.