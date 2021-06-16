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أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

Category: سیاسة

Date: 2021-06-16T10:04:46+0000
أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من عضو مجلس النواب رئيس حزب "الجماهير" المنضوي في تحالف "العزم" أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" يوم الأربعاء أن الأخير سيخوض التنافس على الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل بعد كسبه دعوى الطعن ضد قرار إستبعاده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن (أبو مازن) كسب الطعن المقدم من قبله بخصوص استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيعود الى خوض التنافس الانتخابي، وفق قرار قضائي.

و أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في نهاية شهر آيار الماضي، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات، ومن بينهم القيادي السني أحمد عبدالله الجبوري، "ابو مازن".

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