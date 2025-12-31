أحمد البشير يرشح نفسه لمنصب رئيس العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الإعلامي أحمد البشير، يوم الأربعاء، ترشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكداً أن قراره يأتي في ظل ما يمر به البلد من تحديات سياسية واقتصادية، وانطلاقاً من "الواجب الوطني" تجاه البلد وشعبه.

وقال البشير، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: "بصفتي مواطناً عراقياً، أُعلن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة"، مشيراً إلى أنه يضع هذا الترشيح أمام القوى السياسية وكافة أبناء الشعب العراقي.

وتعهد، في حال نيل الثقة، بـ"بذل كل الجهود الممكنة لحماية وحدة العراق، والحفاظ على نظامه الديمقراطي، وصون الدستور، وحماية الشعب ومصالحه العليا، وضمان الحقوق الدستورية والوطنية لجميع العراقيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب العراقي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مدة التقديم ستكون ثلاثة أيام فقط.

ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وحاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

ووفق السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.