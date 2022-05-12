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حماس والجهاد الإسلامي تشيدان بإقرار العراق قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-12T17:57:59+0000
حماس والجهاد الإسلامي تشيدان بإقرار العراق قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، يوم الخميس، بإقرار مجلس النواب العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، داعيتان البرلمانات العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف مماثل.

وقالت حماس في تصريح صحفي تداولته وسائل إعلام فلسطينية، إن "إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قراءته الأولى، يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".

ورحبت بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع "عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها".

ودعت الحركة البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى "الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".

بدورها عدت حركة الجهاد الإسلامي إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع، بأنه "يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية".

وأضافت أنه "تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية  الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".

ووجهت الحركة التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن "أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا".

ويوم أمس الأربعاء عقد مجلس النواب العراقي، جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الاولى الفصـل التشريعي الأول، وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد 24 نيسان/ أبريل الماضي، عن تقديم تحالف "إنقاذ وطن" مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

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