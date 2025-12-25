"حماس" تنهي زيارة رسمية للعراق وتستعرض نتائجها

شفق نيوز- بغداد

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية.

وقالت حماس في بيان صدر، اليوم الخميس، إن الوفد كان برئاسة القيادي في الحركة أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، حيث بحثوا مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وسبل التعامل معها.

وقدم الوفد، وفقاً لبيان حماس، عرضاً للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الجرائم والعدوان المستمر.

وشددت حماس، على عمق العلاقة التاريخية مع العراق بكل مكوّناته السياسية والحزبية، وعلى مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

كما جرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان قياديا حركة "حماس"، أسامة حمدان وطاهر النونو، قد وصلا إلى بغداد يوم السبت الماضي، والتقيا مع شخصيات سياسية عراقية بارزة، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وقائد "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي.

وتناولت اللقاءات، بحسب بيانات رسمية، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وموقف الحركة من الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ورافق القياديين خلال الزيارة ممثل حركة حماس في العراق محمد الحافي، كما شاركا في مؤتمر بحثي حول عملية "طوفان الأقصى"، بحضور شخصيات سياسية وأخرى حكومية عراقية، وممثلين عن جماعات إقليمية.