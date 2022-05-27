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حماس تدعو البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار العراق المشرّف

Category: سیاسة

Date: 2022-05-27T05:53:50+0000
حماس تدعو البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار العراق المشرّف

شفق نيوز / ثمّنت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الجمعة، تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ورأت الحركة، أن "هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعت "حماس" البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى "الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لفلسطين ونضال شعبها المشروع في مواجهة الاحتلال، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح الأمة".

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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